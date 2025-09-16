Moraes dà 24 ore alla polizia per spiegare ritardo di Bolsonaro

agenzia

Il giudice chiede chiarimenti dopo l'uscita dall'ospedale

BRASILIA, 15 SET – Il giudice della Corte suprema del Brasile, Alexandre de Moraes, ha ordinato alla Polizia penale di Brasilia di spiegare entro 24 ore il motivo del ritardo nel trasporto ai domiciliari dell’ex presidente Jair Bolsonaro dopo la sua dimissione dall’ospedale Df Star della capitale brasiliana avvenuta ieri. Lo rende noto il sito all news Metrópoles. Per accertare eventuali irregolarità, Moraes ha ordinato che le autorità forniscano un rapporto dettagliato sulla scorta, con informazioni sul veicolo utilizzato, sugli agenti coinvolti e sulla ragione per cui il ritorno non è avvenuto immediatamente dopo il via libera medico. Bolsonaro, ricoverato dalle 8 del mattino per la rimozione di lesioni cutanee, ha lasciato l’ospedale alle 14 raggiungendo la sua residenza — dove è ai domiciliari — alle 14:25, nella prima uscita dopo la sua condanna a 27 anni e tre mesi di carcere per tentato golpe decisa l’11 settembre dalla Prima sezione della Corte suprema. Accompagnavano l’ex presidente anche due dei suoi figli, Carlos e Jair Renan Bolsonaro, oltre alla polizia e al personale di sicurezza.

