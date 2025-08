Moraes vieta le visite non autorizzate ai figli di Bolsonaro

agenzia

Probiti telefoni, foto e video con l'ex presidente brasiliano

BRASILIA, 04 AGO – Il giudice della Corte suprema brasiliana Alexandre de Moraes ha stabilito che solo gli avvocati di Jair Bolsonaro potranno visitare l’ex presidente, ordinando che anche i figli Flávio, Carlos e Renan Bolsonaro dovranno chiedere il permesso di visitare il padre al massimo organo giuridico del Paese sudamericano. Lo rende noto il sito di Cnn Brasil. Inoltre, tutti i visitatori autorizzati “sono espressamente vietati di usare cellulari, fare foto o registrare immagini” con Bolsonaro, ha scritto De Moraes nella sua ordinanza aggiungendo che “la Giustizia non è sciocca, tanto meno cieca e non si può permettere che l’accertamento di fatti così gravi — come quelli avvenuti in Brasile tra il 2022 e il 2023 — sia distorto da narrazioni artificiali forgiate strategicamente con l’obiettivo di manipolare l’opinione pubblica e delegittimare le istituzioni brasiliane”. L’ex presidente può avere invece contatti senza l’autorizzazione di De Moraes con la moglie Michelle Bolsonaro, dato che vive nella sua stessa abitazione a Brasilia e che, poche ore prima della prigione domiciliare decretata contro suo marito, ha escluso in maniera categorica qualsiasi ipotesi di una sua candidatura alle elezioni presidenziali che si terranno in Brasile il prossimo anno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA