Morgantini, a Gaza ho visto bimbi amputati senza anestesia

'Non si può più tacere. La speranza è nei giovani'

UDINE, 06 MAG – “Ho visto bambini amputati senza anestesia, operati a terra. Ho conosciuto madri che non riescono a dare acqua ai propri figli. Ho ascoltato il racconto di prigionieri denudati, bastonati, umiliati, torturati per giorni. I palestinesi resistono con il solo atto di respirare”. E’ la denuncia di Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina, già vice presidente del Parlamento europeo e tra le fondatrici del movimento Donne in Nero, fatta ieri sera in un incontro pubblico al rientro dall’ennesimo soggiorno in Palestina. “A Gaza è morta la pietà, è morto il diritto internazionale, sepolto sotto le macerie. E la responsabilità non è solo israeliana, ma anche nostra: quella dell’Occidente che ha scelto la complicità”. Morgantini ha parlato di una “occupazione crudele, sistematica. I coloni agiscono con impunità assoluta, distruggono scuole, moschee, cacciano i pastori. Lo ha detto anche il Papa: non si può più tacere”. E ha definito la situazione “un’operazione di pulizia etnica”. Nel corso dell’incontro è stata ribadita l’urgenza di un cessate il fuoco, del rilascio dei prigionieri e di una vera pressione internazionale per fermare l’annientamento di un popolo. Morgantini ha concluso con un invito alla mobilitazione: “Oggi la speranza sta nei giovani che manifestano, che resistono anche solo esistendo. La loro voce è la nostra coscienza”.

