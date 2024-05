Morti in costruzione Canale Panama, Bogotà vuole rimpatrio salme

agenzia

Lo proporrà il presidente colombiano al suo omologo neoeletto

BOGOTÁ, 22 MAG – Il presidente colombiano, Gustavo Petro, ha annunciato che cercherà un accordo con il neo presidente panamense, José Raul Mulino, per riesumare e rimpatriare le salme dei lavoratori colombiani morti durante la costruzione del Canale di Panama tra il XIX e il XX secolo. “Dobbiamo recuperare questi corpi e la storia stessa della Colombia”, ha detto Petro durante la cerimonia di insediamento del suo nuovo ministro degli Affari Esteri, Luis Gilberto Murillo, ex ambasciatore negli Stati Uniti. Al posto di quest’ultimo a Washington è intanto stato designato Daniel García-Peña, storico, giornalista ed ex membro del gruppo guerrigliero M-19, di cui faceva parte lo stesso Petro.

