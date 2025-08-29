Mosca, 44 droni ucraini abbattuti sulla Russia durante la notte

agenzia

La maggior parte intercettata nella regione di Bryansk

MOSCA, 29 AGO – Le difese antiaeree russe hanno abbattuto durante la notte 44 droni lanciati dalle forze ucraine contro il territorio della Federazione, secondo quanto riferisce il ministero della Difesa. La maggior parte sono stati intercettati sulla regione di Bryansk. Dieci velivoli senza pilota sono stati abbattuti sulla Crimea, annessa alla Russia dal 2014.

