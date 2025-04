agenzia

MOSCA, 24 APR – Nei raid su Kiev i russi dicono di avere preso di mira industrie del settore militare. I bombardamenti, afferma in una nota il ministero della Difesa, hanno colpito “imprese nei settori dell’aviazione, dei missili e dello spazio, dell’ingegneria meccanica e dei veicoli blindati, nonché per la produzione di carburante per missili e polvere da sparo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA