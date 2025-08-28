Mosca, ‘affondata una nave ucraina alla foce del Danubio’

agenzia

La Simferopol, usata per operazioni di ricognizione

MOSCA, 28 AGO – Il ministero della Difesa di Mosca ha rivendicato l’affondamento di una nave da ricognizione ucraina alla foce del Danubio, che si getta nel Mar Nero al confine tra Ucraina e Romania. “Con l’uso di un motoscafo senza equipaggio ad alta velocità – si legge nel bollettino quotidiano del ministero, postata sul suo canale Telegram – alla foce del fiume Danubio è stata colpita la nave da ricognizione media Simferopol della Marina ucraina. A seguito dell’attacco, la nave ucraina è affondata”.

