Mosca, almeno 23 droni abbattuti in 3 regioni russe nella notte

agenzia

Lo riferisce il ministero della Difesa

ROMA, 22 NOV – Le difese aeree russe hanno abbattuto almeno 23 droni in tre regioni russe durante la notte. Lo riferisce il Ministero della Difesa russo, secondo la Tass. “Durante la notte, i tentativi del regime di Kiev di effettuare attacchi terroristici su obiettivi in ;;Russia utilizzando velivoli senza pilota ad ala fissa sono stati sventati. Le difese aeree in servizio hanno intercettato e distrutto 23 velivoli senza pilota ucraini ad ala fissa: 12 nella regione di Bryansk, nove nella regione di Kaluga e due nella regione di Kursk”, ha affermato il Ministero.

