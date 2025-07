Mosca colpita per la quinta notte consecutiva

agenzia

'Stazione ferroviaria in fiamme nell'oblast di Rostov'

ROMA, 21 LUG – Il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin ha riferito di attacchi di droni ucraini contro la capitale per la quinta notte consecutiva, mentre il governatore dell’Oblast di Rostov, Yuri Slyusar ha fatto sapere che, a seguito di altri attacchi, è scoppiato un incendio in una stazione ferroviaria nel villaggio di Kamenolomni. “Nel villaggio di Kamenolomni, nel distretto rurale di Oktyabrsky, il tetto della stazione ferroviaria ha preso fuoco a causa della caduta di detriti di droni. Tre persone sono state evacuate dal punto di controllo. I dati preliminari indicano che nessuno è rimasto ferito”, ha dichiarato Slyusar, secondo quanto riporta il Kyiv independent. Kamenolomni si trova a circa 38 chilometri dal confine russo con l’Ucraina e a circa 200 chilometri dal territorio controllato dall’Ucraina, vicino a Kostiantynivka, nell’Oblast di Donetsk. Anche un negozio di fiori ha preso fuoco a Kamenolomni, ha riferito il governatore, aggiungendo che dei droni sono stati abbattuti sopra le città di Novoshakhtinsk, Shakhty e Novocherkassk. A Mosca, un totale di cinque droni che attaccavano la capitale russa sono stati abbattuti dalla difesa aerea, ha riferito Sobyanin. “Due droni che attaccavano Mosca sono stati abbattuti”. Altri due droni sono stati abbattuti fuori Mosca, come dichiarato da Sobyanin pochi minuti prima della mezzanotte. Gli aeroporti di Mosca Domodedovo e Zhukovsky hanno imposto restrizioni temporanee ai voli a seguito dell’attacco dei droni, ha dichiarato un portavoce dell’agenzia statale russa per l’aviazione Rosaviatsia.

