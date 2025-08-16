Mosca, ‘dicevano che Putin è isolato ma da Usa un tappeto rosso’

agenzia

Zakharova, 'i media occidentali sono in fibrillazione'

ROMA, 16 AGO – Commentando su Telegram l’incontro Trump-Putin in Alaska, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dalla Tass, ha affermato che “i media occidentali sono in uno stato di frenesia, che si sta trasformando in vera e propria follia: per tre anni hanno riferito che la Russia era isolata, e oggi hanno visto un tappeto rosso steso per accogliere il presidente russo negli Stati Uniti”.

