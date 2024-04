Mosca, ‘drone ucraino non ha minacciato sicurezza Zaporizhzhia’

agenzia

Direttore comunicazione centrale: 'Invariato livello radiazioni'

MOSCA, 08 APR – I gestori russi della centrale nucleare di Zaporizhzhia attribuiscono a Kiev la paternità dell’attacco con drone sopra la centrale di Zaporizhzhia. “I tentativi dell’Ucraina di bombardare la centrale nucleare di Zaporizhzhia continuano. Oggi un drone kamikaze è stato abbattuto sopra la centrale elettrica ed è caduto sul tetto della sesta unità energetica. Non sono state riscontrate minacce alla sicurezza della centrale nucleare”, sostengono le autorità russe, come riporta la Tass, la cui versione non è verificabile in modo indipendente. “Il livello di radiazioni è invariato. Nessuno è rimasto ferito. Mostreremo sicuramente agli ispettori dell’Aiea il punto in cui la centrale è stata colpita”, ha dichiarato alla Tass Yevgeniya Yashina, direttore delle comunicazioni della centrale. In questi due anni di guerra, Russia e Ucraina si sono più volte accusate a vicenda di attacchi nella zona della centrale nucleare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA