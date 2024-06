Mosca, francese fermato per raccolta informazioni militari

agenzia

'Non si è registrato come agente straniero'

MOSCA, 06 GIU – Un cittadino francese sospettato di avere raccolto informazioni su attività militari della Russia è stato fermato a Mosca, secondo quando riferisce l’agenzia Tass citando il Comitato investigativo. Il fermato, di cui non è stato reso noto il nome, non è accusato di spionaggio ma di non essersi registrato come ‘agente straniero’, in base all’articolo 330.1 del Codice penale russo. Secondo il Comitato investigativo, per diversi anni l’uomo “ha visitato la Russia e ha avuto incontri con cittadini russi” raccogliendo informazioni su attività militari che, se ottenute da stranieri, potrebbero essere usate contro la sicurezza dello Stato.

