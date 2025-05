Mosca, ‘i Taurus tedeschi bruceranno come i Leopard’

agenzia

'Berlino sprofonderà ancor più nella fossa con Kiev'

MOSCA, 27 MAG – Se la Germania fornirà all’Ucraina missili a lungo raggio Taurus, essi “bruceranno come fiammiferi”, come già avvenuto ai carri armati Leopard, e Berlino “sprofonderà ulteriormente nella fossa in cui si trova da tempo il regime di Kiev che sostiene”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata da Interfax. “Qualsiasi arma tedesca non cambierà il corso dell’operazione militare speciale”, ha aggiunto Zakharova, dopo che ieri il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato che la Germania ha tolto le restrizioni sull’uso contro il territorio russo delle armi fornite a Kiev.

