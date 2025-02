Mosca, il voto in Ucraina necessario per accordi di pace

agenzia

'Serve la legittimazione della leadership'

MOSCA, 03 FEB – Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha dichiarato che “l’idea stessa di tenere elezioni in Ucraina è importante dal punto di vista della legittimazione della leadership” e che secondo Putin questa “è necessaria dal punto di vista della fissazione giuridica di eventuali accordi in termini di risoluzione del conflitto”. Lo riportano le agenzie di stampa russe Tass e Interfax. Le dichiarazioni di Peskov arrivano dopo che il rappresentante di Trump per l’Ucraina, Keith Kellogg, ha dichiarato che gli Usa vogliono che in Ucraina si svolgano elezioni, possibilmente entro la fine dell’anno.

