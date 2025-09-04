Mosca, “inaccettabili garanzie sicurezza chieste da Ucraina”

agenzia

Zakharova: "Sono una minaccia per il continente europeo"

ROMA, 04 SET – “Le garanzie di sicurezza richieste dall’Ucraina rappresentano una minaccia per il continente europeo e sono assolutamente inaccettabili”. Lo ha affermato – come riporta la Tass – la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, durante un briefing. “Le idee del leader di Kiev, che sono essenzialmente una copia carbone delle iniziative degli sponsor europei, nemmeno degli sponsor ma del partito europeo della guerra, come abbiamo già detto più di una volta, sono assolutamente inaccettabili. Mirano a preservare l’Ucraina come trampolino di lancio per il terrore, per le provocazioni contro il nostro paese”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA