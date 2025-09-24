Mosca, ‘infondate accuse violazioni spazio aereo, isteria’

agenzia

Peskov, affermazioni assolutamente insussistenti

MOSCA, 24 SET – Il Cremlino è tornato a respingere le recenti accuse di violazione degli spazi aerei di alcuni Paesi europei definendole “assolutamente infondate” e accusandole di “isteria”. Lo riporta l’agenzia Interfax. “Sentiamo un’isteria esaltata sul fatto che i nostri piloti militari avrebbero violato alcune regole e invaso lo spazio aereo di qualcuno, ma tutte queste affermazioni sono assolutamente infondate e insussistenti”, ha detto Peskov commentando, stando a Interfax, la dichiarazione del presidente americano Donald Trump secondo cui i Paesi della Nato potrebbero abbattere gli aerei russi se violassero il loro spazio aereo.

