Mosca, ‘nessun coinvolgimento nei droni in Danimarca’
Dopo chiusura dell'aeroporto danese di Aalborg
MOSCA, 25 SET – “La parte russa respinge categoricamente le assurde speculazioni sul suo coinvolgimento negli incidenti”: lo afferma l’ambasciata russa in Danimarca riferendosi alla chiusura dell’aeroporto danese di Aalborg dopo la denuncia del rilevamento di droni nel suo spazio aereo e in quello di altri quatto aeroporti danesi. Lo riporta la Tass.
