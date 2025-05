agenzia

'Sono di parte', secondo il Cremlino

MOSCA, 13 MAG – Il Cremlino ha detto di non accettare e ha definito “di parte” le conclusioni dell’agenzia per l’aviazione civile delle Nazioni Unite (Icao), che ha dichiarato la Russia responsabile dell’abbattimento del volo MH17 il 17 luglio 2014 in Ucraina, in cui morirono 298 persone. Lo riporta l’agenzia Interfax.

