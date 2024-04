agenzia

Lo ha dichiarato l'ambasciata russa a Berna

ROMA, 10 APR – La Svizzera non ha invitato la Russia alla conferenza per la pace in Ucraina, e qualora dovesse arrivare un invito Mosca lo rifiuterà. Lo ha affermato l’ambasciata russa in Svizzera, secondo quanto riportato dalla Tass.

