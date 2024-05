Mosca, oltre 9.000 soldati hanno sfilato sulla Piazza Rossa

agenzia

MOSCA, 09 MAG – Il ministero della Difesa russo afferma che sono “oltre 9.000” i soldati russi che hanno sfilato sulla Piazza Rossa nella parata militare per il 79esimo anniversario della vittoria sovietica nella seconda guerra mondiale. Lo riporta la Tass, secondo cui per la manifestazione sono stati schierati oltre 70 tra armamenti e aerei. “Oltre 9.000 soldati stanno prendendo parte alla parata militare, più di 1.000 di loro partecipano all’operazione militare speciale”, ha dichiarato il ministero della Difesa russo usando la definizione imposta dal Cremlino per l’aggressione militare contro l’Ucraina.

