Mosca, ‘progetto scudo Trump come guerre stellari di Reagan’

'Iniziativa destabilizzante' per equilibri strategici

MOSCA, 31 GEN – La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha paragonato oggi la decisione del presidente americano Donald Trump di intensificare il progetto di difesa missilistica nazionale alle “Guerre stellari” di Ronald Reagan, affermando che si tratta di una iniziativa “di natura profondamente destabilizzante” per gli equilibri strategici globali. L’ordine esecutivo firmato da Trump prevede una espansione del progetto di difesa missilistica nazionale “ad un livello paragonabile alle ‘Guerre stellari’ di Reagan”, ha detto nel suo briefing settimanale Zakharova, citata dall’agenzia Interfax. “Il programma punta ovviamente a indebolire i potenziali di deterrenza strategica russo e cinese” e allo sviluppo del “potenziale e dei mezzi nucleari degli Usa per condurre operazioni di combattimento nello spazio, anche con lo sviluppo e il dispiegamento di sistemi di intercettazione nello spazio”. “Consideriamo questo come un’ulteriore conferma dell’intenzione degli Usa di trasformare lo spazio in un arena di scontro armato”, ha aggiunto la portavoce.

