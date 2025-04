Mosca, ‘proposte Usa non sono accettabili così come sono’

agenzia

'Non affrontano cause del conflitto. Ma le prendiamo seriamente'

ROMA, 01 APR – Mosca “prende molto sul serio” le proposte Usa per un accordo in Ucraina, “ma non possiamo accettarle tutte così come sono”. Lo ha detto il viceministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov, secondo cui “non abbiamo sentito da Trump segnali a Kiev per porre fine alla guerra. Ciò che abbiamo è un tentativo di trovare una sorta di schema che consentirebbe di ottenere una tregua come la immaginano gli americani. E poi passare ad altri schemi in cui, per quanto ne sappiamo, non c’è posto oggi per la nostra richiesta principale, cioè risolvere i problemi legati alle cause del conflitto. Non esiste nulla del genere, e questo va affrontato”.

