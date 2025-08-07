Mosca protesta con l’Italia per una ‘campagna antirussa’

agenzia

Convocato l'incaricato d'affari

MOSCA, 07 AGO – L’incaricato d’affari italiano a Mosca, Giovanni Scopa, è stato convocato al ministero degli Esteri, che gli ha notificato una protesta per quella che ha definito “la campagna anti-russa nello spazio informativo italiano” e la “reazione sproporzionata” del governo italiano ad una lista di dichiarazioni postata dallo stesso ministero degli Esteri di quelle che ha definito “esempi di discorsi di odio” contro la Russia.

