Mosca, reagiremo se nostri asset in Europa usati per Kiev

agenzia

'Possibili anche azioni legali'

MOSCA, 23 LUG – Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che la Russia risponderà a un eventuale utilizzo dei proventi dagli asset russi in Europa per sostenere militarmente l’Ucraina invasa dalle truppe del Cremlino. Lo riporta l’agenzia Interfax. “In un modo o nell’altro, ci sarà una risposta. Queste azioni da ladri non possono rimanere senza reciprocità”, ha dichiarato Peskov. “Naturalmente esploreremo la possibilità di perseguire legalmente le persone coinvolte nell’adozione e nell’attuazione di queste decisioni, poiché si tratta di una violazione del diritto internazionale, violazione dei diritti di proprietà e così via”, ha detto.

