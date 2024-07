Mosca, scambiati 95 prigionieri con l’Ucraina

agenzia

Ciascun paese ha rilasciato lo stesso numero di soldati

(ANSA-AFP) – MOSCA, 17 LUG – Russia e Ucraina liberano 95 prigionieri di guerra per ciascun paese: lo annuncia il ministero della Difesa russo. Ciascuna delle due parti ha rilasciato 95 soldati, a meno di un mese dal precedente scambio. “A seguito di un processo di negoziazione, 95 militari russi, che erano in pericolo di vita durante la detenzione, sono tornati dal territorio controllato dal regime di Kiev. In cambio sono stati restituiti 95 prigionieri di guerra delle forze armate ucraine”, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo in un comunicato stampa. (ANSA-AFP).

