Mosca, sforzi di pace Trump importanti speriamo continuino

Portavoce Putin: 'Possano davvero aiutare a risolvere conflitto'

MOSCA, 27 AGO – Il Cremlino ha auspicato che “gli sforzi di pace” del presidente americano Donald Trump continuino, perché sono “molto importanti”. “Apprezziamo molto e speriamo anche che gli sforzi di pace, gli sforzi di mediazione da parte del presidente degli Stati Uniti, continueranno”, ha detto il portavoce Dmitry Peskov. “Riteniamo che questi sforzi siano molto importanti e possano davvero aiutare a risolvere questo conflitto complesso, di lunga data e non provocato da noi”, ha aggiunto Peskov.

