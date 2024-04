Mosca sul caso Assange, ‘i tribunali Gb sono una farsa’

agenzia

Zakharova: 'Una presa in giro di fronte al mondo'

MOSCA, 26 MAR – La Russia ha definito il sistema giudiziario britannico una “farsa” per il modo in cui ha trattato il fondatore di Wikileaks Julian Assange, che deve attendere una settimana per sapere se può fare appello contro l’estradizione negli Stati Uniti. “L’intero sistema giudiziario del Regno Unito è diventato una farsa, una presa in giro di fronte al mondo”, ha detto su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova.

