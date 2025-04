agenzia

'Promuove relazioni sessuali non tradizionali'

MOSCA, 03 APR – La procura generale russa ha bollato come “indesiderata” la Elton John Aids Foundation sostenendo che promuova “relazioni sessuali non tradizionali, modelli familiari occidentali e riassegnazione di genere”. La Russia promuove a livello legislativo i “valori tradizionali” e ha bollato come “estremista” il movimento Lgbt.

