Mosca,illegali i trasferimenti proventi asset russi a Kiev

agenzia

Peskov dopo decisione Ue: 'Risponderemo'

MOSCA, 26 LUG – “Naturalmente, tali iniziative della Commissione europea non rimarranno senza risposta”: lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, commentando la decisione dell’Ue, annunciata da von der Leyen, di trasferire 1,5 miliardi di euro “di proventi dai beni russi immobilizzati in favore della difesa e della ricostruzione dell’Ucraina”. Peskov ha affermato che la decisione di Bruxelles, “non è un motivo per una reazione rapida” ma per “azioni ponderate in risposta” a quelle che lui definisce azioni “illegali”. Lo riporta l’agenzia Interfax.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA