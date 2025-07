Mosca,’non risultano superstiti nello schianto dell’aereo’

agenzia

Secondo i soccorritori arrivati sul posto

MOSCA, 24 LUG – Il ministero delle Emergenze russo ha fatto sapere che secondo i primi accertamenti non risultano sopravvissuti nello schianto dell’aereo passeggeri con 49 persone a bordo nel distretto dell’Estremo Oriente. I soccorritori sono arrivati sul luogo del disastro e “in via preliminare” non risultano superstiti, secondo quanto riferisce l’agenzia Interfax.

