Mosca,’Putin disponibile a colloqui con Kiev dopo il 22/6′

'Trump al telefono ribadisce volontà fine conflitto in Ucraina'

MOSCA, 14 GIU – La Russia “ha espresso la sua disponibilità a proseguire i negoziati con gli ucraini, come concordato, dopo il 22 giugno”: lo ha dichiarato il consigliere del Cremlino per la politica estera, Iuri Ushakov, riferendo di una conversazione telefonica tra i presidenti di Usa e Russia, Donald Trump e Vladimir Putin. Lo riporta la Tass. “Donald Trump ha preso atto di questa informazione e ha ribadito il suo interesse per la più rapida conclusione del conflitto russo-ucraino”, ha dichiarato ancora Ushakov.

