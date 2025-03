Mosca,su Saratov raid droni più massiccio da inizio guerra

agenzia

'Danni a un ospedale, almeno 2 feriti'

MOSCA, 20 MAR – Il governatore della regione russa di Saratov, Roman Busargin, ha dichiarato che Saratov ed Engels sono state colpite dal “più massiccio attacco di droni di sempre” sulla zona. Secondo le autorità locali, ci sono danni ad un ospedale, a due scuole materne, a una scuola e a circa 30 abitazioni, e almeno due persone sono rimaste ferite. Basurgin afferma che a causa di un incendio in un aerodromo, alcuni abitanti della zona vengono evacuati. Vicino a Engels c’è uno scalo dove sono di stanza bombardieri strategici russi, tuttavia le autorità non specificano in che aerodromo sia in corso l’incendio.

