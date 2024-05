Mozione per ‘incapacità morale’ contro la presidente del Perù

agenzia

Un gruppo parlamentare di sinistra chiede l'esonero di Boluarte

LIMA, 17 MAG – Mozione per “incapacità morale permanente” contro la presidente del Perù, Dina Boluarte: l’ha presentata il gruppo parlamentare di sinistra Cambiamento democratico-Insieme per il Perù. La mozione chiede la destituzione di Boluarte per “abbandono della carica presidenziale” per una sua presunta assenza non giustificata in cui si sarebbe sottoposta ad un intervento chirurgico estetico e per il cosiddetto caso Eficcop, che si riferisce alla disattivazione della squadra speciale di polizia legata al team dei procuratori contro la corruzione al potere. Gli agenti sono gli stessi che a marzo hanno fatto irruzione a casa sua nell’ambito dello scandalo dei Rolex. La Procura peruviana sta indagando Boluarte per diversi reati che avrebbe commesso in relazione all’uso degli orologi di lusso. La presidente ha però sempre negato di aver commesso alcun illecito al riguardo.

