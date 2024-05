Msf ferma le attività all’ospedale da campo indonesiano a Rafah

agenzia

'Non possiamo più garantire la sicurezza'

ROMA, 15 MAG – Medici Senza Frontiere è stato “costretto a interrompere la fornitura di assistenza sanitaria all’ospedale da campo indonesiano di Rafah” a partire da domenica scorsa. Lo riporta il Guardian. “MSF ha assistito a una serie di attacchi sistematici contro strutture mediche e infrastrutture civili dall’inizio della guerra. Alla luce di ciò, così come dell’avanzata dell’offensiva, abbiamo preso la decisione di lasciare l’ospedale da campo indonesiano di Rafah”, ha affermato l’ong medica sottolineando che 22 pazienti rimasti in ospedale sono stati trasferiti in altre strutture poiché Medici Senza Frontiere “non può più garantire la loro sicurezza”.

