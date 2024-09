Musk a de Moraes ‘il popolo brasiliano conoscerà i tuoi crimini’

agenzia

Il patron di X ha detto che fornirà delle 'prove'

BRASILIA, 31 AGO – Elon Musk, patron del social network X, ha assicurato che inizierà a pubblicare, a partire da domani, la “lunga lista dei crimini” commessi dal giudice della Corte Suprema brasiliana (Stf) Alexandre de Moraes, accompagnata dall’elenco delle “leggi brasiliane che ha infranto” con la sua sentenza che da ieri ha bloccato in Brasile X. “È chiaro che non deve rispettare le leggi degli Stati Uniti, ma deve rispettare quelle del suo paese”, ha aggiunto Musk in messaggi pubblicati sul suo account di X, dove ha anche definito de Moraes “un dittatore e un impostore”. “Il popolo brasiliano conoscerà i tuoi crimini. Non importa quanto cerchi di prevenirlo”, ha aggiunto, prima di scrivere che “X è la fonte di notizie più utilizzata in Brasile ed è ciò che la gente vuole”. Il blocco della piattaforma è stato imposto ieri da de Moraes principalmente perché X non ha nominato un rappresentante legale nel gigante sudamericano.

