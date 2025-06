Musk, attivo il servizio internet Starlink in Iran

agenzia

Ma l'accesso ai terminali rimane costoso e limitato

TEL AVIV, 14 GIU – Elon Musk ha annunciato pubblicamente oggi su X “di aver attivato il servizio internet satellitare Starlink in Iran”, nonostante la dura censura della repubblica islamica. La dichiarazione è arrivata in risposta a un messaggio del commentatore di Fox News Mark Levin, che lo aveva sollecitato ad agire, affermando che “questa mossa cambierà la realtà dei cittadini iraniani e rappresenterà il colpo finale per il regime”. Intanto centinaia di terminali sono stati introdotti clandestinamente in Iran ma l’accesso gratuito a internet resta estremamente costoso ed è limitato, fanno notare i media internazionali.

