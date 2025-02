agenzia

Nello Studio Ovale con Trump per firma decreti esecutivi

NEW YORK, 11 FEB – E’ essenziale ridurre le spese federali: senza tagli gli Stati Uniti andranno in “bancarotta”. Lo ha detto Elon Musk dallo Studio Ovale, dove si trova con Donald Trump per la firma di alcuni ordini esecutivi.

