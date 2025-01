Musk cambia nome su X e diventa ‘Kekius Maximus’

agenzia

Nell'immagine una rana vestita da gladiatore

ROMA, 01 GEN – Il patron di Tesla, Elon Musk, ha cambiato ieri il nome sul profilo del suo social media X in ‘Kekius Maximus’, scatenando un’ondata di domande da parte di sostenitori e critici. L’uomo più ricco del mondo, che vanta 210 milioni di follower sulla piattaforma che possiede dal 2022, ha anche cambiato l’avatar del suo profilo, che adesso mostra un’immagine del popolare personaggio ‘Pepe the Frog’ (‘Pepe la rana’) vestito con un’armatura simile a un gladiatore. Musk non ha fornito spiegazioni sull’improvviso cambio di nome, ma i suoi osservatori in rete hanno suggerito che il nuovo nome è una bizzarra combinazione di ‘Pepe the Frog’ e del personaggio di Russell Crowe, ‘Maximus Decimus Meridius’ (‘Massimo Decimo Meridio’), nel film campione d’incassi del 2000 ‘Il Gladiatore’. La nuova immagine del suo profilo mostra ‘Pepe the Frog’ vestita con un’armatura d’oro e con in mano un controller per videogiochi. Il personaggio di ‘Pepe’, nato come semplice cartone animato nella serie di fumetti ‘Boy’s Club’, è stato associato online ai suprematisti bianchi e all’Alt-Right (il movimento politico statunitense ‘Destra Alternativa’) durante le elezioni presidenziali del 2016, quando è salito alla ribalta sulla bacheca del sito 4chan. L’Anti-Defamation League lo ha definito un simbolo di odio e lo ha descritto come il ‘meme preferito dell’Alt-Right’. Tuttavia, Musk e molti altri assidui frequentatori della rete hanno sempre respinto queste affermazioni. Il fondatore di Tesla e SpaceX ha anticipato ieri il suo cambio di nome in un post su X scrivendo: “Kekius Maximus raggiungerà presto il livello 80 in PoE hardcore”, dove ‘PoE’ è un apparente riferimento al popolare videogioco ‘Path of Exile 2’, uno dei preferiti di Musk. E anche il termine ‘kek’ ha origine nel mondo dei giochi online come variazione di ‘LOL’, che sta per ‘ridere ad alta voce’. I media Usa ipotizzano un collegamento con le criptovalute. ‘Kekius Maximus’ infatti è anche il nome di una ‘memecoin’, una criptovaluta basata su un popolare meme online. E sulla scia del cambio di nome di Musk, il valore della criptovaluta ‘Kekius Maximus’ è salito di oltre il 900% nel pomeriggio di ieri, secondo il sito CoinGecko. Musk non ha fatto alcun riferimento diretto alla memecoin ‘Kekius Maximus’ (‘KEKIUS’), che opera su piattaforme blockchain come Ethereum. Sebbene Musk abbia già dimostrato di essere favorevole alle memecoin, non ci sono prove di un suo coinvolgimento in ‘KEKIUS’.

