agenzia

Miliardario spiega il passaggio dall'amore alle critiche a Trump

NEW YORK, 06 LUG – “Un aumento del deficit da una cifra già folle di 2.000 miliardi di dollari sotto Biden a 2.500 miliardi. Questo farà fare al paese bancarotta”. Elon Musk risponde così a un utente su X che gli chiedeva come mai fosse passato dall’amore per Donald Trump alle critiche.

