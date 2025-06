Musk condivide post per l’impeachment di Trump

agenzia

In altro post minaccia di dismettere navicella spaziale Dragon

WASHINGTON, 05 GIU – Elon Musk ha ripostato su X il commento di un utente che nello scontro tra lui e Trump scommette su Elon e afferma che “Trump dovrebbe essere sottoposto a impeachment e sostituito da JD Vance”. “Yes”, ha aggiunto il patron di Tesla. In un altro post il patron di Tesla e Space X aveva minacciato: “Alla luce della dichiarazione del presidente sulla cancellazione dei miei contratti governativi, SpaceX inizierà immediatamente a dismettere la sua navicella spaziale Dragon”. La navicella spaziale Dragon sviluppata da SpaceX serve per il trasporto di merci e di equipaggi sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Dragon ha anche un futuro con la Red Dragon per l’esplorazione di Marte e la Dragon XL per la logistica del gateway lunare.

