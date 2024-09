‘Musk diventerà il primo trilionario al mondo nel 2027’

agenzia

Nel 2030 sarà la volta di Mark Zuckerberg e di Arnault

WASHINGTON, 08 SET – Elon Musk è sulla buona strada per diventare il primo trilionario al mondo entro il 2027. Lo rivela un rapporto della Informa Connect Academy, precisando che il patrimonio del patron di Tesla, SpaceX e X (ex Twitter) è cresciuto a un tasso medio annuo del 110%. Musk, che ha dato il suo sostegno a Donald Trump e potrebbe avere un ruolo nell’amministrazione se il tycoon dovesse conquistare la Casa Bianca, sarà anche incoronato uomo più ricco nel mondo quest’anno, con un reddito di 251 miliardi di dollari, secondo il Bloomberg Billionaires Index. Secondo il rapporto, il secondo personaggio a diventare trilionario sarà il magante indiano Gautam Adani, nel 2028, se il tasso di crescita annuale della sua ricchezza rimanesse al 123%. Nello stesso anno potrebbe essere la volta di Jensen Huang, amministratore delegato dell’azienda tecnologica Nvidia, e Prajogo Pangestu, magnate indonesiano dell’energia e delle miniere. Bernard Arnault, il capo di Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitton e la terza persona più ricca del mondo con circa 200 miliardi di dollari, è sulla buona strada per raggiungere l’ambito traguardo nel 2030, lo stesso anno di Mark Zuckerberg. La domanda su chi potrebbe essere il primo trilionario del mondo ha affascinato media e opinione pubblica sin da quando il mondo ha incoronato il suo primo miliardario nel 1916, l’americano John D. Rockefeller, fondatore e all’epoca maggiore azionista della Standard Oil.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA