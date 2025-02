‘Musk ha avuto pieno accesso ai sistemi del Tesoro’

agenzia

Nyt: 'Potrà monitorare e limitare la spesa pubblica'

WASHINGTON, 01 FEB – Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha concesso ad Elon Musk e ad altri membro del cosiddetto Dipartimento per l’efficienza governativa pieno accesso al sistema di pagamento federale consegnando all’uomo più ricco del mondo un potente strumento per monitorare e potenzialmente limitare la spesa pubblica. Lo riferiscono tre fonti informate al New York Times.

