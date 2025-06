Musk, i file di Epstein non sono pubblicati perchè c’è Trump

agenzia

Patron di Tesla: 'Sgancio la bomba più grande'

WASHINGTON, 05 GIU – “È ora di sganciare la bomba più grande: Donald Trump è nei file di Epstein. Questo è il vero motivo per cui non sono stati resi pubblici. Buona giornata, Djt!”: Elon Musk continua su X i suoi attacchi contro il presidente, dopo la rottura pubblica di oggi. “Segna questo post per il futuro. La verità verrà a galla”, aggiunge il patron di Tesla.

