Musk, ‘per Zelensky ci vorrebbe amnistia in Paese neutrale’

agenzia

Miliardario Usa concorda con post di attacco a leader ucraino

ROMA, 04 MAR – “Vero. Per quanto sia sgradevole, a Zelensky dovrebbe essere offerta una sorta di amnistia in un Paese neutrale in cambio di una transizione pacifica per il ritorno della democrazia in Ucraina”. Così su X Elon Musk risponde al post di un utente che afferma che il leader ucraino sa che “la fine della guerra significherebbe la fine del suo potere e che se ci fossero elezioni lui perderebbe. Zelensky sta mandando ucraini innocenti a morire nel tritacarne così può rimanere al potere. Dittatore”.

