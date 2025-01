Musk, ‘riporteremo gli astronauti bloccati sulla Iss’

agenzia

Conferma della missione già programmata dalla Nasa

ROMA, 29 GEN – In un post su X il fondatore di SpaceX, Elon Musk ha annunciato che riporteranno presto a Terra i due astronauti americani Butch Wilmore e Suni Williams a bordo della Stazione Spaziale Internazionale da giugno a causa di un problema sulla navetta Starliner della Boeing che li aveva portati in orbita. “Il Presidente degli Stati Uniti ha chiesto a SpaceX di riportare a casa il prima possibile i 2 astronauti bloccati sulla Stazione Spaziale. Lo faremo. E’ terribile che l’amministrazione Biden li abbia lasciati soli così a lungo”, scrive Musk sul social X. Un ritorno dei due astronauti che già da tempo era programmato e annunciato dalla Nasa con l’arrivo del prossimo equipaggio, la Crew 10, che potrà dare loro il cambio. Proprio per poter dare un passaggio di ritorno a Wilmore e Wiliams si era deciso di ridurre l’equipaggio della Crew 9, partito a settembre 2024 e inizialmente composto da 4 persone, a soli due astronauti, Nick Hague della Nasa e lo specialista di missione Aleksandr Gorbunov della Roscosmos. Scelta che era stata presa per ovviare al fatto che la navetta della Boeing al suo debutto aveva portato in orbita Wilmore e Wiliams ma aveva anche registrato gravi problemi alla propulsione durante il volo dalla Terra. Per prudenza era poi stato deciso di far rientrare la navetta priva di equipaggio, rientro che si è comunque concluso con successo, senza nuovi problemi. L’annuncio di Musk sembra dunque confermare quanto già programmato da mesi. Ma nel frattempo, il cambio tra Crew 9 e Crew 10 inizialmente previsto per febbraio ha subito uno slittamento a non prima di fine marzo. Ritardo dovuto, ha spiegato la Nasa, a test più approfonditi che dovranno essere fatti sulla capsula Dragon Crew di SpaceX che dovrà portare nello spazio la Crew 10.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA