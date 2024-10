Musk, Trump deve vincere per preservare la democrazia

agenzia

'L'altra parte vuole togliervi la libertà di parola'

NEW YORK, 06 OTT – “E’ un onore. Questa elezione è la più importante della nostra vita. L’altra parte vuole togliervi la libertà di parola”. Lo ha detto Elon Musk salendo sul palco insieme a Donald Trump a Butler. “Serve la libertà di parola per avere la democrazia. Trump deve vincere per preservare la costituzione e la democrazia”, ha aggiunto Musk.

