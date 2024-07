agenzia

Lo afferma in una nota

NEW YORK, 22 LUG – L’ex speaker della Camera Nancy Pelosi appoggia Kamala Harris. E’ quanto si legge in una nota. “E’ con immenso orgoglio e ottimismo che appoggio Kamala Harris per la presidenza”, afferma Pelosi.

