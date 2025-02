Nasce Neda, ‘la voce delle donne afghane in Italia’

agenzia

Iniziativa del Consiglio per i Rifugiati e di Nove Caring Humans

ROMA, 27 FEB – Il Consiglio italiano per i Rifugiati e Nove Caring Humans annunciano il lancio di ‘Neda’, un’iniziativa che ha fornito percorsi formativi e strumenti di empowerment a un gruppo di donne afghane rifugiate in Italia, affinché possano diventare protagoniste attive nella difesa dei loro diritti. Le attiviste mirano a diventare un punto di riferimento per la diaspora afghana, facilitando i processi di inclusione e accoglienza e promuovendo soluzioni istituzionali più̀ eque per l’integrazione delle risorse migratorie. Il progetto si propone di diffondere i valori della dignità̀ e della solidarietà̀, contribuendo a ridefinire la percezione e il riconoscimento dei diritti di genere e stimolando un cambiamento positivo nella società̀. ‘Neda’, che in lingua dari significa Voce, promuoverà attività di sensibilizzazione sulla condizione femminile in Afghanistan e sulle sfide legate all’integrazione in Italia, valorizzando l’esperienza della diaspora afghana. Il progetto mette in luce le difficoltà del percorso di inclusione e accoglienza, ma anche i successi e la determinazione di queste donne nel contribuire attivamente alla loro comunità. ‘Sosteniamo le donne afghane rifugiate in Italia e, allo stesso tempo, operiamo instancabilmente in Afghanistan per offrire supporto alla popolazione, con un’attenzione speciale alle donne – dice Livia Maurizi, direttrice di Nove Caring Humans – Attraverso iniziative concrete, promuoviamo inclusione, formazione e autonomia economica, affinché possano costruire un futuro dignitoso e indipendente’. Le protagoniste di ‘Neda’ sono Sediqa Mushtaq, Nesa Mohammadi, Mahdia Sharifi, Zahra Muradi e Negin Ahmadi: cinque donne afghane che, con coraggio e determinazione, vogliono farsi portavoci del cambiamento. Grazie al loro impegno, il progetto intende diffondere una cultura di rispetto, equità e inclusione, sensibilizzando l’opinione pubblica e stimolando azioni concrete per i diritti delle donne. ‘Crediamo fermamente nell’importanza di sostenere chi ha vissuto l’esperienza dell’esilio e può essere testimone diretto di ciò che accade in Afghanistan’, afferma Daniela Di Rado, responsabile del settore legale per il Consiglio Italiano per i Rifugiati. ‘Neda’ è un invito a valorizzare le potenzialità di ogni individuo, si legge in una nota, e a contribuire a un futuro in cui le barriere culturali e di genere possano essere superate. L’iniziativa si sviluppa nell’ambito del progetto Prossimi Cittadini, finanziato con fondi dell’8×1000 dell’Irpef della presidenza del Consiglio e realizzato in partnership con Fondazione Caritas Trieste e Cooperativa Libra.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA