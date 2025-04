Nati tre cuccioli del lupo preistorico visto in Game of Thrones

agenzia

Il 'dire wolf' si era estinto 13.000 anni fa

NEW YORK, 08 APR – Colossal Biosciences, l’azienda texana specializzata in de-estinzione genetica, ha annunciato la nascita di tre cuccioli di ‘dire wolf’, una specie di lupo preistorico estinto da 13.000 anni, esemplare di predatore che vagava per il Nord America ed è diventato famoso in Game of Thrones. I ricercatori di Colossal, che stanno lavorando per riportare in vita varie specie, hanno ricostruito il genoma del lupo con il Dna prelevato da un dente di 13.000 anni fa e da un cranio di 72.000 anni fa, individuando versioni di geni non presenti in nessun altro parente degli animali, secondo Live Science. Hanno poi apportato 20 modifiche in 14 geni di lupi grigi, i cugini viventi più prossimi ai ‘dire wolf’, per conferire agli animali caratteristiche dei loro cugini estinti, tra cui una testa più larga, denti più grandi e un mantello spesso e pallido. Sono stati quindi creati embrioni dalle cellule modificate e impiantati in madri surrogate di cani. Il team la definisce la “prima de-estinzione al mondo”, sebbene avvenga più di 20 anni dopo che gli scienziati hanno riportato in vita lo stambecco dei Pirenei, una specie di capra selvatica estinta, secondo Live Science. La capra però è vissuta solo pochi minuti, mentre due lupi maschi di Colossal, soprannominati Romolo e Remo, hanno ora sei mesi, e una femmina di nome Khaleesi ne ha due, secondo il New York Times.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA