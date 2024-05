Nato, i russi non hanno i numeri per sfondare a Kharkiv

agenzia

Lo ha detto il comandante supremo delle forze alleate in Europa

BRUXELLES, 16 MAG – “I russi non sono non hanno i numeri per una svolta strategica a Kharkiv, ma nemmeno le competenze o i mezzi adatti”. Lo ha detto il comandante supremo delle forze alleate in Europa, Cristopher Cavoli, al termine dell’incontro dei capi di stato maggiori della Nato. “Possono solo compiere delle avanzate tattiche, sono in contatto con i partner ucraini e sono fiducioso che terranno le linee”, ha aggiunto.

